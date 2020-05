Nonostante il periodo difficile c'è comunque chi si rende protagonista di un bruttissimo fenomeno sociale quale il bullismo. La vittima in questo caso è Umberto Buono, ragazzino napoletano appassionato di calcio e tifoso della squadra della sua città.



È girato sui social un video in cui viene maltrattato da alcuni suoi coetanei. Per rincuorarlo è arrivato un messaggio da parte di Lorenzo Insigne:



"Ciao Umberto. Ti ho mandato una mia maglia autografata per farti vedere che ti sono vicino in questo momento. Mi raccomando non avere paura e appena passa il virus ti aspetto al campo e ci salutiamo da vicino. Ti mando un forte abbraccio e sempre forza Napoli. Ciaooo".