Quanto tutto sembrava potesse andare per il meglio, ecco la brusca frenata. Victor Osimhen resta al centro delle trattative in casa Napoli, ma con l'arrivo del nuovo procuratore la situazione sembra essere cambiata, o almeno nettamente rallentata.



Il Napoli però non sta a guardare e continua la ricerca del nuovo centravanti da regalare a Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, se dovesse saltare la trattativa per Osimhen, il club azzurro potrebbe tornare fortemente su Ciro Immobile.