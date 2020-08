Dopo le promozioni di Benevento e Crotone ieri si è decisa la terza squadra che farà parte della Serie A 2020/21. Si tratta dello Spezia, che ha superato il Frosinone nel doppio confronto per salire nella massima categoria italiana.



Ecco arrivare i complimenti da parte del Napoli tramite un tweet che celebra così l'approdo per la prima volta in Serie A dei bianconeri in 114 anni di storia:



"Complimenti Spezia per la storica promozione in Serie A. Ci vediamo presto!".