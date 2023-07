La caccia al dopo Kim porta tanti nomi in orbita Napoli. In cima alla lista ci è finito rapidamente Max Kilman, difensore centrale classe '97 in forza al Wolverhampton. Stando a quanto riporta oggi Repubblica, ammorbidito il veto alla partenza, il Wolverhampton ha aperto alla cessione. Da trovare l'intesa economica perché c'è ancora un po' di distanza: da un lato il Napoli che offre 35 milioni di euro, dall'altro gli inglesi che ne chiedono 40. A Kilman piacerebbe giocare la Champions con campioni d'Italia. C'è l'accordo con gli agenti del calciatore.