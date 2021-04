Negli ultimi impegni Gattuso ha dovuto rinunciare a Daivd Ospina causa infortunio. Il portiere del Napoli rappresenta un elemento importante per il tecnico calabrese, soprattutto per la sua capacità di giocare con i piedi e favorire la costruzione dal basso.



Il futuro di Ospina però è incerto, il suo contratto scadrà nel 2022 e i discorsi per il rinnovo sono rimandati a fine stagione. CalcioNapoli24 racconta che sulle sue tracce c'è l'Atalanta. A sponsorizzarne l'arrivo ci pensano i due colombiani della Dea, Muriel e Zapata. Finora solo un timido sondaggio da parte del club bergamasco, niente più. Ospina aspetta segnali da parte del Napoli, qualora non dovessero arrivare poi deciderà il da farsi. Non gli dispiacerebbe una soluzione all'estero.