Secondo Il Mattino, l'Atletico Madrid non è ancora tornato alla carica per Lorenzo Insigne ma ha dato a Mino Raiola una prima bozza di offerta. I colchoneros, per abbassare le pretese del Napoli, vorrebbero inserire nella trattativa Gelson Martins ma la risposta di De Laurentiis è stata chiarissima: Lorenzo Insigne partirà solo in caso di maxi offerta e senza nessuna contropartita.