In ottica mercato il Napoli lavora per il futuro. Restano in piedi i contatti con l'Udinese per portare Deulofeu in azzurro, ma non è l'unica trattativa tra le due squadre che presto potrebbe decollare.



Secondo quanto riporta Il Mattino, infatti, il Napoli ha chiesto all'Udinese Simone Pafundi, giovane talento classe 2006 che ha già fatto il suo esordio in Serie A e per il quale si fanno da qualche anno accostamenti importanti ai nomi di Maradona e Messi.