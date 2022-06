Diversi i ruoli sui quali sta lavorando il Napoli per rinforzare la rosa. Tra cui c'è quello dell'esterno offensivo. Preso Kvaratskhelia, si cerca un nuovo innesto, che sia già pronto per fare la differenza.



Tra questi c'è Gerard Deulofeu. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per lui il Napoli ha presentato un'offerta ufficiale all'Udinese. Circa 13 milioni di euro messi sul piatto dal club di De Laurentiis. L'Udinese, però, chiede almeno 25 milioni. Le parti, dunque, sono ancora molto lontane.