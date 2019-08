Nessuna smentita, in casa Napoli, per Mauro Icardi: a riportarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come l'attaccante argentino sia un obiettivo dei partenopei. De Laurentiis è pronto ad offrire 55 milioni di euro all'Inter e 7,5 milioni annui al giocatore, ma l'offerta non appare idonea.