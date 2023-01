Pierluigi Gollini sarà il nuovo rinforzo per la porta del Napoli. Il portiere arriverà in prestito dalla Fiorentina a cui andrà in cambio Salvatore Sirigu. E spunta anche la data giusta per chiudere l'affare con le visite del portiere ex-Atalanta che dovrebbero essere svolte a Villa Stuart a Roma nella giornata di mercoledì.