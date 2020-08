Il Napoli lavora al mercato in uscita. Tra i giocatori destinati a partire c'è Allan. Il centrocampista brasiliano non rientra nei piani di Gattuso con l'Everton che segue il giocatore da vicino.



Ma ecco che dalla Spagna balza la notizia: secondo quanto riportato da Marca, l'Atletico Madrid sarebbe disposto ad offrire una cifra vicina ai 40 milioni di euro per Allan. Sarebbe l'ideale per Simeone in un mercato che non prevede troppi acquisti da parte dei Colchoneros.