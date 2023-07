La necessità più grande oggi in casa Napoli è quella di trovare il dopo Kim. Sostituire il miglior difensore della scorsa Serie A non sarà cosa semplice però occorre avere fiducia nel lavoro di Micheli e Mantovani che negli anni non hanno deluso affatto. Nella lunga lista azzurra ecco spuntare anche Kostantinos Mavopanos, gigante difensore greco classe '97 di proprietà dell'Amburgo. Il club tedesco fissa il prezzo, ci vogliono 20 milioni, cifra in linea con la filosofia del Napoli. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.