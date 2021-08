Il futuro di Manolas è in forte dubbio. Per il difensore greco c'è la possibilità di un trasferimento all'Olympiacos, un ritorno a casa in pratica. La volontà c'è, poi però c'è da intavolare una trattativa. Qualora dovesse partire il Napoli andrebbe alla ricerca di un sostituto.



Senesi e Rugani i principali indiziati. Per quanto riguarda quest'ultimo c'è la disponibilità da parte della Juventus e finora è stato bloccato il trasferimento di Dragusin al Cagliari in attesa di questa possibile trattativa. Rugani guadagna circa 3 milioni a stagione però l'ingaggio può essere spalmato con un contratto più lungo rispetto a quello in bianconero, in scadenza nel 2023. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.