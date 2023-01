Erling Haaland ha già fatto più triplette di Ronaldo in Premier League, ma c'è un giocatore della Serie A che ha un dato migliore rispetto all'attaccante del Manchester City. Victor Osimhen è al primo posto nella classifica cannonieri del campionato italiano: 13 gol, +2 su Lookman e vero trascinatore del Napoli di Spalletti.



IL DATO - Nelle ultime dieci partite ha statistiche migliori di quelle di Haaland: 11 gol e un assist, nessuno ha raggiunto un risultato del genere tra tutti i giocatori dei cinque campionato principali in Europa. Neanche il norvegese che ha fatto 25 reti in 19 gare di Premier League