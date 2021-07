Andrea Petagna potrebbe lasciare il Napoli nel corso dell'estate. Con la punta che piace all'Inter, e non solo, pronta a partire, il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato ed è a sua volta pronto a un'offerta per un altro bomber di scorta di questa Serie A. Si tratta di Felipe Caicedo della Lazio, non a caso anche lui inserito dall'Inter fra i papabili rinforzi per il ruolo di vice-Lukaku.