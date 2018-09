Come riporta Il Mattino: "L'impressione è che non ci sarà il Napoli-bis, ovvero la squadra per gli impegni secondari. Rispetto al passato, Carletto predica la politica del tutti per uno e uno per tutti, nel senso che non è prevista una riserva tradizionale, ovvero il calciatore che vivrà all'ombra del titolare. Il Napoli si dovrà sdoppiare, anzi triplicare. Mettiamola così: in vista del primo muro di autunno, le scelte di Ancelotti verranno limate, perfezionate e aggiustate in base a infortuni, esigenze, gente che stringe i denti, fuso orario, chilometri e stato di forma. Senza una prima o una seconda scelta. Ma qualche punto fisso nella sua testa già c'è. Per esempio anche prima del ko di Chiriches, aveva in mente di fermare solo in alternanza Koulibaly e Albiol. Ovvero, o l'uno o l'altro. Non la coppia per i grandi galà e l'altra coppia per le feste di piazza. E quindi c'è da attendersi che pure Luperto avrà spazio (in queste ore sta per firmare il rinnovo del contratto: sarà azzurro fino al 2023). Maksimovic attende la sua prima chiamata. Quindi tra la gara con la Fiorentina e quella con lo Stella Rossa, praticamente a casa sua, giocherà. Punto fermo è Allan".