Sono settimane complicate quelle che si trova a dover affrontare il Napoli. In particolar modo Rino Gattuso, la cui panchina non è salda come qualche mese fa. C'è la possibilità di cambiare guida tecnica in caso di altri risultati negativi e ulteriori problemi anche in quanto a espressione di gioco.



La prossima stagione è prevista comunque una rivoluzione. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli l'idea di De Laurentiis sarebbe quella di richiamare Benitez ma con vesti differenti, ovvero affidandogli il ruolo di direttore dell'area tecnica. Con lui anche l'innesto di Vincenzo Italiano - attualmente allenatore dello Spezia - sulla panchina del Napoli.