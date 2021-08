Il Napoli cerca un centrocampista sul mercato. Sono tre le trattative aperte dal ds Cristiano Giuntoli: con il Bologna per l'olandese Jerdy Schouten (24 anni), con il Cagliari per l'uruguaiano Nahitan Nandez (25 anni) e con il Fulham per il camerunese André Zambo Anguissa (25 anni).



Giuntoli non ha comunque mollato le piste che ha portato avanti da mesi e che riguardano Sander Berge dello Sheffield United e Zaydou Youssouf del Saint-Etienne: per entrambi il dirigente del club azzurro sta trattando per averli in prestito. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in vantaggio c’è Youssouf perché il club francese sta riflettendo sulla proposta del Napoli e già oggi potrebbe dare una riposta definitiva.