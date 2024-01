Napoli, duello Theate-Nehuen Perez e non solo: tutti i nomi per la difesa

Giovanni Annunziata

Tre nuovi acquisti in casa Napoli sono già stati ufficializzati e il quarto, il giovane classe 2006 Popovic, è solo in attesa dell'annuncio, dopo aver svolto le visite mediche. Resta però ancora una priorità: quella del difensore centrale. Perché è il reparto in cui la squadra barcolla maggiormente e Mazzarri circa un mese fa ha chiesto alla società un rinforzo proprio in quella zona di campo. L'innesto di un uomo in più lì dietro è tra i progetti di De Laurentiis e in questi ultimi dieci giorni di mercato bisogna cercare l'accelerata decisiva.



TUTTI I NOMI - Davanti a tutti ci era finito Radu Dragusin, il Napoli faceva sul serio. Ma alla fine il centrale ormai ex Genoa ha scelto il Tottenham. Meluso e Micheli hanno ancora una lunga lista, in cima alla quale ci sono Theate del Rennes e Nehuen Perez dell'Udinese. Ormai è testa a testa tra i due ma sono entrambe operazioni non proprio semplicissime. Partendo dall'ex Bologna, per il quale il club francese chiede almeno 25 milioni di euro. Una cifra che il Napoli non vorrebbe investire per intero, o al massimo puntare su un prestito con diritto di riscatto. Mentre per quanto riguarda il secondo c'è l'Udinese che chiede meno di 20 milioni ma allo stesso tempo non è convintissima di privarsene a stagione in corso. Dunque, c'è ancora tanto da fare. Non mancano le alternative, come Chalobah del Chelsea, Solet del Salisburgo (qualche dubbio lo portano le sue condizioni fisiche), Brassier del Brest (che piace anche al Milan) e Martinez Quarta della Fiorentina. I discorsi saranno intensificati da domani perché oggi il Napoli ha un trofeo da vincere, quello della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter.