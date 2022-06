Il futuro di Koulibaly è fortemente incerto. Le parti non sono affatto vicine per un accordo, club importanti come Barcellona e PSG seguono il calciatore e così il Napoli inizia anche a guardarsi attorno.



Dovesse partire Koulibaly, infatti, bisognerebbe trovare un nuovo difensore. Il ds Giuntoli segue due profili in particolare, da tempo nella sua lista. Si tratta di Nicolò Casale del Verona e Min-jae Kim, in forza al Feberbahce. Lo rivela oggi il Corriere del Mezzogiorno.