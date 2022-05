Il mercato del Napoli è molto attivo in queste settimane. Ufficializzate le permanenze di Juan Jesus e Anguissa, annunciati i primi due acquisti Kvaratskhelia e Olivera, Giuntoli è al lavoro per completare e rinforzare la rosa.



In attesa di capire che ne sarà di Koulibaly, c'è sicuramente un difensore centrale in uscita. Si tratta di Tuanzebe che non ha convinto Spalletti e farà rientro al Manchester United. Al suo posto, come quarto difensore il Napoli ha sulla lista due nomi su tutti: Palomino - l'Atalanta non sembra essere propensa a cederlo - e Ostigard (quest'anno in prestito al Genoa dal Brighton. Lo riporta il Corriere dello Sport.