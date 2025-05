AFP via Getty Images

Napoli-Cagliari 2-0: il tabellino

26 minuti fa



NAPOLI-CAGLIARI 2-0



MARCATORI: 42' McTominay (N), 51' Lukaku (N)



NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola (85' Mazzocchi); Politano (61' Neres), Anguissa (85' Billing), Gilmour, McTominay; Lukaku (76' Simeone), Raspadori (85' Ngonge). All. Conte.



CAGLIARI (3-5-2): Sherri (82' Ciocci); Zappa, Mina, Luperto; Zortea (57' Palomino), Adopo, Makoumbou (57' Marin), Deiola, Augello (74' Obert); Piccoli, Viola (57' Mutandwa). All. Nicola.



ARBITRO: La Penna

AMMONITI: Makoumbou (C), Politano (N), Lukaku (N)

ESPULSI: -