Napoli-Cagliari 2-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 24' s.t. Osimhen (N), 27' s.t. Pavoletti (C), 30' s.t. Kvaratskhelia (N).



Assist: 24' s.t. Mario Rui (N), 27' s.t. Luvumbo (C), 30' s.t. Osimhen (N).



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (14' s.t. Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Cajuste (14' s.t. Raspadori); Politano (45' s.t. Zanoli), Osimhen (37' s.t. Gaetano), Kvaratskhelia (45' s.t. Lindstrom). All. Mazzarri.



CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Nandez (23' s.t. Zappa), Goldaniga (35' s.t. Lapadula), Dossena, Augello; Oristanio (23' s.t. Luvumbo), Makoumbou, Prati, Jankto (1' s.t. Deiola); Pavoletti, Petagna (1' s.t. Obert). All. Ranieri.



Arbitro: Mercenaro di Genova.



Ammoniti: 45' p.t. Osimhen (N), 47' p.t. Goldaniga (C), 47' p.t. Pavoletti (C), 49' p.t. Rrahmani (N), 18' s.t. Augello (C), 40' s.t. Mario Rui (N), 43' s.t. Politano (N), 46' s.t. Anguissa (N).



Espulsi: -