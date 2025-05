Napoli-Cagliari da bordo campo: solo Maradona regge McFratm. Il grido di Lukaku, le lacrime in inglese e Conte ai tifosi: "È vostro"

Siamo al cancello, il solito di sempre, appena oltre lo Chalet Carolina e aspettiamo i pass.Siamo. Io, Alessio De Giuseppe e la stessa routine: caffè appena prima di entrare.L’abbiamo bevuto di fronte a un poliziotto questa volta, un ragazzo:Ora siamo al cancello e aspettiamo. Lo steward, Rosario, si gira e vede Matteo arrivare coi pass:Le chiavi del paradiso, certo. È un ritratto e sorrido:

Aspettiamo ad entrare, anzi usciamo, vediamo com’è:a città è accarezzata da McBandiere, che ballano al vento, un palazzo su tre. Solo Maradona quest’anno regge Mcfratm.FumogeniTrombetteUna marea di trombetteParrucche azzurre di DiegoMotorini che sono scooteroniMctominay 8Neres7Poi un El Kaddouri 13 e un Gabbiadini 23.Ci devono credere tantissimo loro, da sempre.Il pullman del Napoli arriva al Maradona alle 19.30, buca lento un muro di fumo blu. La strada è sparita,

Vista dall’alto sembra una piscina, il corridoio giallo e chi lo percorre a testa bassa.Dall’alto: Io sono su un terrazzo al secondo piano. Per arrivarci abbiamo tagliato, io e Salvatore il video maker, quel mare di gente in senso perpendicolare, la corrente delle persone in cerca di un posto migliore in cui accogliere la squadra ci spostava.Da sotto convinciamo una ragazza al primo piano ad aprirci, ma dopo un cancello di due metri scavalcato a fatica, i nonni e le regole Airbnb ci rimbalzano.Suoniamo un piano più su, una ragazza incinta, con un bimbo di 3 anni accanto, Davide (pensa te), ci apre casa senza nemmeno pensarci. Non sa chi siamo.

Il fumo entra dentro il pullman dove i giocatori sono costretti a coprirsi il volto con dei fazzoletti, per non respirare i fumogeni.Una volta in campo, Raspadori ridendo con Gilmour dice:I giocatori in campo, prima di una partita così, sorridono. Il Maradona è diverso dal solito, ce ne accorgiamo noi, figuriamoci loro.

Poi si comincia, batte il Cagliari e quel suono è qualcosa che a giorni di distanza ho ancora nelle orecchie: è come uno sciame, un rumore fortissimo, talmente alto che ti circonda, non sai da dove arriva, mentre ti prende da tutte le parti insieme.è squalificato e la partita la lvede in tribuna, non si siede finché la palla non esce la prima volta, dopo 40 secondi.L’unica cosa che per un paio di minuti attutisce i decibel del Maradona è limmagino per due motivi. Innanzitutto il Napoli è padrone del proprio destino, in testa deve avere solo il pensiero di vincere e poi quei sorrisi pre partita: l’hanno vinta ancora prima di cominciarla.

Me lo conferma la reazione al gol di Mctominay, cheAl 42’ lo scozzese fa 1-0 e scappa verso la sua famiglia, la stessa che commosso, a fine partita, guarderà pronunciando semplicemente un “mummy”, tra le lacrime.Solo che mentre sta esultando, l’amore dei compagni è un po’ troppo, lo sommergono tenendolo per il collo e lo Scozzese è costretto a divincolarsi, alterandosi un po’.

In tutto il Maradona in realtà adesso si respira poco, le curve spariscono, anche loro. Da lontano, illuminate solo da torce rosse fumanti, sembrano in fiamme. In un attimo è diventato lo stadio di una sfida scudetto degli anni 90 ed è il campionato più bello del mondo.Grida a tutti “I’m the best one” (sono il migliore) e lo ripete 3-4-5 volte. In tribuna Conte salta abbracciato al suo staff, lui che non molla mai, fino all’ultimo istante, questa volta sa che è finita.

La festa che scoppia al 90’ è un unico lungo abbraccio, spezzato da momenti in cui i protagonisti si prendono momenti personali. Al fischio finaleLukaku dopo aver abbracciato Oriali si prende un minuto da solo: le mani sul volto, scuote la testa, piange.E con lui piange anche Conte, che anzi si presenta in campo già in lacrime. Il magnetismo con cui si trovano in mezzo a quell’infinità di persone disordinate, è puro sentimento.Si abbracciano e si dicono che ce l’hanno fatta, di nuovo.

L’allenatore del Napoli si merita le ultime parole, perché legate a lui ci sono le due immagini più forti e piene di significato di questa serata. Immagini che sono però agli antipodi per momenti e natura.Prima dell’alzata di Coppa,Lo dice sotto la curva, dove da lì a un quarto d’ora si ritrova, per la mia copertina dello scudetto.Lo stadio rispetto a prima ora si è spento, la luce è quella soffusa di 70 mila torce e AGAIN questa volta lo dice Pino Daniele, che accompagna un corteo silenzioso, una processione sollevata, serena, felice.

In testa c’è Di Lorenzo, col trofeo, coi compagni e con le telecamere.In fondo c’è Antonio Conte, cammina pacifico insieme alla sua famiglia, ha in una mano la mano della moglie, nell’altra quella della figlia, ha gli occhi lucidi e sorride.