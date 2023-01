Potrebbe essere giunta al termine la breve esperienza di Salvatore Sirigu con la maglia del Napoli.



Il Campione d'Europa è infatti finito nel mirino sia del Cagliari che della Reggina, club di B alla ricerca di un nuovo titolare per i propri pali. In particolare la corte dei rossoblù potrebbe non lasciare indifferente il giocatore che per la prima volta in carriera avrebbe l'opportunità di difendere i colori della società più importante della sua amata Sardegna.



Lo riferisce Tuttosport.