Napoli-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ilscende in campo per provare a conquistare il suo quarto Scudetto e lo fa contro ungià salvo.38esima e ultima giornata di Serie A, siamo alla resa dei conti. Allo Stadio Maradona gli azzurri di Antonio Conte affrontano i rossoblù di Davide Nicola per chiudere il duello a distanza con l'Inter e aggiudicarsi il titolo.I partenopei hanno un punto in più dei nerazzurri, con una vittoria il Napoli sarà Campione d'Italia a prescindere dal risultato della squadra di Simone Inzaghi. I sardi invece, grazie al successo contro il Venezia, si sono garantiti aritmeticamente la permanenza nel massimo campionato.

Tutte le informazioni su Napoli-Cagliari:: Napoli-Cagliari: venerdì 23 maggio 2025: 20.45: DAZN, DAZN 1: DAZN: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori.. Conte.

: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli.. Nicola.- Conte non cambia e l'unico ballottaggio aperto è quello tra Raspadori e Neres, con il primo favorito. Due i dubbi per il Cagliari: Deiola favorito su Gaetano, più Viola che Coman.- La sfida tra Napoli e Cagliari sarà trasmessa in diretta tv su DAZN tramite l'app per smart tv compatibili, console di gioco (PlayStation e Xbox) o in alternativa utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box. La partita sarà disponibile anhce su Sky per gli abbonati che hanno sottoscritto il servizio 'Zona DAZN': in questo caso il match sarà visibile su satellite al canale numero 214, DAZN 1.

- Napoli-Cagliari sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN su smartphone, tablet, pc e notebook tramite l'app per dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.- I telecronisti della gara su DAZN saranno Pierluigi Pardo e Marco Parolo.