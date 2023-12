Napoli-Cagliari (sabato 16 dicembre con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A, la quartultima nel girone d'andata. I campioni d'Italia si presentano a questa sfida in sesta posizione con 24 punti in classifica, 11 in più dei sardi, sedicesimi a quota 13.



LE ULTIME - Mazzarri deve fare a meno dello squalificato Cajuste oltre agli indisponibili Olivera e Mario Rui. A centrocampo Zielinski parte in vantaggio nel ballottaggio con Elmas. Dall'altra parte Ranieri non può contare sull'ex di turno Rog.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.



CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Prati, Augello; Viola; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri.