Il Napoli non ha scelta, deve approfittare del pareggio della Juventus per rosicchiare due punti e rilanciare le proprie ambizioni di alta classifica sfruttando anche l'incrocio fra Bologna e Roma in zona Champions. Di fronte agli azzurri, il Cagliari tutto cuore e rimonte all'ultimo di Ranieri, galvanizzato dall'ultima impresa lunedì contro il Sassuolo. In attacco un confronto che sa di Coppa d'Africa tra Osimhen e Luvumbo, Mazzarri alla ricerca della vittoria che in campionato manca dal 25 novembre, 1-2 in casa dell'Atalanta.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Lapadula, Luvumbo.



DOVE VEDERLA IN TV



La gara sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn. Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile insieme a tutti gli altri canali Zona DAZN pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.