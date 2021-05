Dopo la sfida tra Lazio e Genoa, la 35a giornata di Serie A continua con altre tre gare in programma alle 15.. Gli azzurri sono quarti a 66 punti insieme alla Juventus, due vittorie nelle ultime due partite, tre nelle ultime quattro e l'ultima sconfitta che risale quasi a un mese fa proprio contro i bianconeri. Dall'altra parte c'è un Cagliari che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione: terz'ultimi a 31 punti insieme a Benevento e Torino, i rossoblù sarebbero salvi per via degli scontri diretti con la squadra di Inzaghi. Tre vittorie consecutive lo hanno spinto un po' più su ma non basta, Semplici vuole il poker di successi di fila e si presenta al San Paolo senza paura.- Senza paura e, fuori Rugani nei tre di difesa e Zappa largo a destra a centrocampo con Lykogiannis dall'altra parte. Deiola sostituisce lo squalificato Marin, Nainggolan qualche metro più avanti a supporto di Pavoletti.e in mediana insieme a Demme torna titolare Fabiàn Ruiz. In difesa rientra Manolas dopo aver scontato il turno di squalifica.è a caccia di un primato: l'attaccante del Napoli può eguagliare il suo record personale di 18 gol in un solo campionato di Serie A realizzato nel 2016-17, attualmente è a quota 17 e con una doppietta potrebbe anche superare se stesso. Occhio anche ai numeri di, che con 102 gol col Napoli, divide il primato di miglior marcatore azzurro in Serie A con Antonio Vojak (1929-1935): gli basta una rete per diventare il miglior bomber della storia del Napoli nel campionato italiano.: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabiàn Ruiz, Demme; Zielinski, Lozano, Insigne; Osimhen.: Gattuso.: Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Duncan, Deiola, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti.: Semplici.