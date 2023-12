Napoli-Cagliari è il terzo match della 16ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18, arbitra Matteo Marcenaro della sezione di Genova, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





NAPOLI – CAGLIARI Sabato 16 dicembre, ore 18



Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Vivenzi - Raspollini

Quarto ufficiale: Cosso

VAR: Meraviglia

AVAR: Valeri



PRIMO TEMPO



48' - Si accendono le proteste dopo il giallo a Goldaniga, ammoniti anche Pavoletti e Rrahmani.



47' - Fallo scomposto di Goldaniga su Kvaratskhelia al limite dell'area. Giallo per il difensore del Cagliari.



46' - Osimhen prova la rovesciata, ma non colpisce la palla e travolge Augello. Primo cartellino giallo della gara all'indirizzo del nigeriano.



39' - Osimhen si allaccia con Goldaniga in area. Timide proteste del nigeriano, ma è fallo in attacco, è lui ad aiutarsi con le mani in maniera irregolare.