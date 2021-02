Ounas riflette sul Crotone. L’esterno offensivo francese ha l’ok del Cagliari e del Napoli per chiudere in anticipo il prestito nel club sardo, ma non ha ancora deciso dove cercare spazio fino al termine del campionato. De Laurentiis ha trovato l’intesa coi calabresi, ma Ounas ha chiesto ancora qualche ora di tempo prima di accettare la destinazione. Il Cagliari osserva interessato e da Crotone sperano nel sì di Ounas all’ultima curva. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il d.s. Ursino aspetta anche il via libera da Rogel per la difesa, mentre col Tolosa c’è già l’accordo.



Il Cagliari sta valutando di cedere il centrocampista Oliva al Valencia. Gli spagnoli si sono mossi a sorpresa e con decisione ieri, oggi Giulini valuterà un nuovo innesto nel reparto (i sardi hanno corteggiato Pulgar della Fiorentina la settimana scorsa) e solo in caso di un acquisto si darà il via libera alla partenza di Oliva.