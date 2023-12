Manca poco all’inizio di Napoli-Cagliari, gara valida per il 16º turno di Serie A. C’è però qualche problema prima dell’inizio del match, previsto per le ore 18:00. Infatti i cancelli dello Stadio Maradona sono stati aperti solo alle 16.45, l'apertura era prevista inizialmente alle ore 15:30.



L’ACCADUTO - Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di problemi alla copertura dello stadio dati dal forte vento che si è abbattuto oggi sul capoluogo campano. Possibile lo slittamento dell’inizio della gara, come accadde il 14 novembre 2019 in occasione di Napoli-Parma.