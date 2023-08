è il secondo acquisto dal mercato estivo del. Il centrocampista svedese ex Reims si è presentato alla stampa in conferenza stampa al Konami Training Center di Castel Volturno:- "Posso giocare in diversi ruoli, da numero 6, da numero 8, quindi da regista o da mezzala. Sono pronto e giocherò dove vorrà il mister".- "È un grande onore essere con i campioni d'Italia, una squadra con grande storia".- "Sono molto felice di essere qui, mi sento un pezzo di una grande macchina. Il mio obiettivo è giocare, poi sarà del mister la decisione del minutaggio".- "Dal primo giorno, dal primo allenamento è stata una bella esperienza. Tanti giocatori mi hanno impressionato, ho visto un livello che nella mia carriera non avevo ancora raggiunto".- "Il Napoli mi ha impressionato tanto lo scorso anno. Certo, ho visto la squadra, anche in Champions League. Per me è una sensazione surreale essere qui, non me l'aspettavo così presto. Anguissa, Lobotka e Zielinski sono centrocampisti eccezionali. Ho guardato la prima amichevole dalla panchina e da lì mi hanno già impressionato".- "È stata la decisione più facile della mia vita venire a Napoli, è tutto fantastico: i compagni, lo staff, il mister".- "Non ho avuto tempo di andare in giro ma quanto ho visto finora è stato bellissimo".- "Non mi piace definire le mie qualità, ma lavoro molto per la squadra in entrambe le fasi di gioco".- "Ho giocato contro l'Atalanta in Champions tanto tempo fa. Non è stata una grande esperienza. Il calcio italiano è più tattico rispetto a quello francese".- "Ho iniziato a giocare in Cina a 6-7 anni. Inizialmente basket, poi sono passato al calcio. Ho tanti modelli a cui mi ispiro, come Witsel, Iniesta, Pirlo, Moussa Dembelè. La lista è lunga".