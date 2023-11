La panchina di Rudi Garcia continua a non essere stabile. Si vede un De Laurentiis deluso per le stanze di Castel Volturno. Diverse le motivazioni, evidenziate dall'edizione odierna de' Il Mattino. A partire dai 2 milioni di euro persi dopo il pareggio contro l'Union Berlino in Champions League, passando per lo scarso impiego dei nuovi acquisti Lindstrom e Cajuste, fino all'assenza di turnover. Proprio in seguito all'ultimo risultato europeo sono nati i dubbi del presidente nei confronti di Garcia.