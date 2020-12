In casa Napoli non si vive un periodo affatto semplice. I risultati nelle tre gare conclusive del 2020 sono stati scadenti - avendo conquistato un solo punto in tre partite - gli infortuni di giocatori importanti non sono certamente un segnale positivo e in più c'è anche Gattuso che vive un momento infelice dal punto di vista personale.



L'allenatore del Napoli soffre di miastenia oculare, che si è presentata nuovamente nelle ultime settimane in maniera molto aggressiva. La squadra è stata in apprensione per le sue condizioni che non miglioravano, però lo stesso Gattuso ha ripetuto in continuazione una frase, come se fosse un mantra: "C'è di peggio nella vita". L'ha fatto per se stesso, per esorcizzare la paura e anche per dare forza alla squadra. Lo riporta oggi il Corriere della Sera.