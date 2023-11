Mentre Victor Osimhen lavora per recuperare dall'infortunio, nella giornata di ieri, in contemporanea con l'amichevole contro la Juve Stabia, l'agente dell'attaccante nigeriano, Roberto Calenda, si è presentato a Castel Volturno e all'interno del centro sportivo azzurro era presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo Sky Sport non è da escludere che i due abbiano avuto un nuovo contatto per quel che riguarda il rinnovo di contratto del centravanti nigeriano.