José Callejon è l'esempio perfetto di professionista esemplare. Nonostante la scadenza a giugno del suo contratto con il Napoli ha deciso di continuare a giocare fino a fine stagione. E lo sta facendo alla grande, riuscendo a trovare anche ieri il gol contro la Roma.



A quanto pare il suo addio non sembra più così scontato. È partita l'opera di convincimento da parte di Mertens e compagni. In più c'è anche Gattuso, che non vuole rinunciare allo spagnolo, essendo un suo grande estimatore. Intanto un tentativo tra club e giocatore è stato fatto. Il giocatore pare voglia restare, con un contratto biennale e lo stesso ingaggio. Ma Il Napoli frena: un solo anno di contratto e al massimo l'opzione per il secondo. C'è questa distanza e solo i prossimi due mesi potranno svelarci se verrà colmata. Lo riporta il Corriere dello Sport.