Josè Maria Callejon può lasciare il Napoli: è quanto riferisce Il Mattino che mette in dubbio la permanenza per motivi tattici. Aurelio De Laurentiis potrebbe valutare la sua cessione qualora il calciatore non rientrasse a pieno nei pensieri dell’allenatore. Al momento nulla di concreto, soprattutto con il Milan. Nelle prime apparizioni nel ritiro a Dimaro si nota come il neo allenatore stia lavorando in modo un po’ diverso sul reparto d’attacco. Ancelotti chiede ai suoi esterni di convergere anche verso il centro alle spalle della prima punta, lavoro non congeniale a Callejon. Proprio per questo motivo, il giocatore sta valutando la sua permanenza al Napoli.