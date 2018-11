José Maria Callejon, esterno offensivo del Napoli, rilascia una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, partendo dal suo stato d’animo: “Zero gol? Non mi di dà fastidio, a volte sono tranquillo, a volte mia moglie mi dice ‘svegliati, devi far gol’, me lo dice ogni giorno. In verità sto bene, sto dando assist ai miei compagni. Il calcio è così: il gol arriverà”.





SU ANCELOTTI - “Sono sempre stato bene, sia con Benitez, che con Sarri e con Ancelotti. Vivo bene in città. Sogni del 2019?Sono tanti. Uno è vincere lo scudetto, senza dubbio”.





SUI 6 ANNI A NAPOLI - “Sono stato felicissimo di venire qui quando mi chiamò Benitez, a Napoli sono felice, la gente ti apre le porte di casa, ti fa sentire a tuo agio sempre. Ci sto benissimo”.





SULLO SCUDETTO - “Ci crediamo tutti. Ne parliamo da tanti anni, è vero, ma andiamo passo dopo passo, concentrandoci su ogni gara. Come ha detto il mister, bisogna lavorare e dare tutto in campo per arrivare fino a fine stagione più vicini possibile alla vetta”.