Doveva andare via, quasi nell'anonimato. Senza un saluto con i tifosi, senza scendere in campo un'ultima volta con la 7 del Napoli. E invece non è andata così: Callejon vuole esserci fino alla fine, ha firmato senza guadagnarci nulla per concludere la stagione con la maglia azzurra. E contro la Spal è arrivato anche il gol, il gol alla Callejon.



Ecco che Repubblica svela un retroscena riguardo la trattativa per il rinnovo: sono stati Gattuso e i compagni di squadra a convincere lo spagnolo a rimandare l'addio al 31 agosto.