L'esterno del Napoli Josè Callejon ha parlato a Sky prima del match contro la Juve: "Chiediamo di tutto stasera, abbiamo lavorato bene, vogliamo fare la partita che ci assettiamo, i dettagli fanno la differenza, concentrazione, alzare i ritmi, giocare il nostro calcio, dobbiamo fare delle cose buone.



Classifica? Dobbiamo continuare a vincere, lottare fino alla fine, vero che è difficile ma cerchiamo di fare bene come adesso.



Come ridurre il gap? In queste gare, ci vuole la consapevolezza di essere forti, stiamo facendo bene, arriviamo sempre secondo, facciamo una squadra per il futuro e dobbiamo continuare così.



Ancelotti a Napoli per sempre? Sta bene nella società, con il presidente, speriamo resti."