Secondo la Gazzetta dello Sport: "Carlo Ancelotti ha chiesto la conferma di José Callejon che dal prossimo gennaio andrà in regime di svincolo avendo il contratto in scadenza nel 2020. Lo spagnolo ha uno stipendio di 3 milioni ed un eventuale nuovo accordo non prevede un aumento. L’impressione è che il giocatore allungherà di un altro anno"