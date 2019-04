Il Mattino si focalizza sulle prestazioni in calo di Allan: "Il calo fisico, il calo mentale, un po' di supponenza di sé: è caccia ai motivi della crisi di Allan. Carlo Ancelotti si è già ritrovato in una situazione simile: nel 2009 il Milan aveva praticamente venduto Kakà prima della retromarcia all'ultimo secondo. Vero, il brasiliano non giocò quasi mai da quel momento prima del suo addio a giugno per dei problemi muscolari, ma Ancelotti sapeva bene che avrebbe trovato delle difficoltà a ricaricare Allan, con la testa già a Parigi dopo aver accettato la maxi offerta dei qatarioti. Anche perché sul tavolo, avevano maldestramente spiegato i suoi procuratori, c'era un'offerta di 8 milioni di euro all'anno che, a 28 anni (ma anche a 20 o a 35), di certo non lasciano indifferenti. A giugno è probabile che il Psg torni all'attacco: il suo sì è scontato, perché a quelle cifre non si può certo rifiutare"