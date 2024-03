Napoli, Calzona: 'Champions lontana ma ancora possibile. Osimhen? Se c'è bisogno...'

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Inter: "Chiaro che siamo di rincorsa, abbiamo l'obbligo di ottenere il massimo in ogni partita, questa partita è fondamentale per raggiungere un obiettivo lontano ma ancora possibile".



Perché ha scelto Raspadori?

"Raspadori è un giocatore che si adatta a tanti ruoli, è molto adatto a giocare davanti però ho altri due attaccanti: Simeone e Osimhen. Stasera ho scelto lui".



Osimhen come sta?

"Osimhen ha una infiammazione sulla cicatrice del vecchio infortunio, viene in panchina e se c'è bisogno vediamo se lo possiamo utilizzare".