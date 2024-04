, allenatore del Napoli, a Sky Sport ha analizzato il 2-2 maturato questo pomeriggio al Maradona contro il Frosinone: ". Con questo caldo dovevamo gestirla in un certo modo e non lo abbiamo fatto. Alla squadra l'avevo detto a fine primo tempo che giocando in quel modo non avremmo vinto. Dispiace, non abbiamo mai la sensazione del pericolo, non pensiamo mai in negativo e invece è la prima cosa. Facciamo fatica ad andare sotto-palla, è questo il nostro problema".

"Se non pensiamo in negativo e restiamo sopra la palla è chiaro che la linea difensiva va in sofferenza, dobbiamo avere più cattiveria nella riconquista del pallone. Abbiamo fatto giocare il Frosinone che gioca un bel calcio, ha situazioni preparate. Dobbiamo assolutamente fare di più in fase di non possesso"."Io li avevo avvertiti della particolarità della gara, questo è il primo caldo e noi non siamo una squadra giovanissima. Dovevamo gestirla molto meglio rispetto a quanto fatto, dopo l'1-0 abbiamo concesso un rigore con un giocatore che passa in mezzo a due... La cosa che mi fa arrabbiare è che non pensiamo in negativo, non riusciamo a fare un blocco squadra in fase di non possesso".

A DAZN:“Più avanti andiamo più le possibilità si assottigliano se non vinciamo. Oggi dovevamo vincere. Mi spiace tantissimo perché avevamo lo stadio pieno e la gente vicina. Mi spiace per loro”.“Quando siamo in possesso riusciamo ad essere pericolosi. Il problema è la fase difensiva dove siamo fragili. Non percepiamo il pericolo, siamo fragile nel ricomporci. Non è colpa dei difensori, dobbiamo fare filtro in mezzo. Non facciamo bene questo e la cosa che mi fa più arrabbiare è che quando siamo in attesa facciamo fatica a recuperare palla. Sono due settimane che lavoriamo tanto sotto questo aspetto, evidentemente non basta perchè non abbiamo la percezione del pericolo. Frosinone è una squadra che ha tante soluzioni in avanti, speravo di sbloccare la partita subito e gestire. Invece non ci siamo riusciti. Dobbiamo fare un fase difensiva migliore”.

“non ho una risposta. In allenamento abbiamo lavorato tanto e parlato con i ragazzi. Dobbiamo arrivare a vincere le partite anche 1-0, l'importante è essere solidi. Ero felice per il lavoro svolto in settimana. Poi oggi c’era tanto caldo e sapevamo che potevamo andare in difficoltà con una squadra che mi piace tantissimo. Avevo la sensazione che se non cambiavamo registro non avremmo vinto, e così è stato”.Con il Presidente parlo spesso, abbiamo un ottimo rapporto e parla alla squadra con parole giuste. Per quanto riguarda me il rapporto è ottimo. Ora sta a noi fare meglio, abbiamo tutto per farlo, con l’appoggio del pubblico. Se ci credono loro dobbiamo crederci noi al massimo della nostre possibilità”.

“Ho un contratto con la federazione slovacca. Ho un accordo col Napoli per questi mesi e voglio fare bene. Napoli è casa mia e penso solo a questo. La società farà le sue valutazioni come è giusto che sia. Spero solo di fare bene da qui alla fine”.