Napoli, Calzona: 'Kvara un giocatore speciale. Cambiare modulo? Devo dare certezze alla squadra'

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Sky, nel post partita del match pareggiato contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni:



PRESTAZIONE - "Io sono contento, non ho da dire niente perché abbiamo avuto tantissime occasioni e concesso poco. Il Torino non è abituato a subire e abbiamo avuto supremazia concedendo soltanto un'occasione. Se continuiamo cosi andiamo lontano".



BARCELLONA - "Prepariamo la prossima come prepariamo le altre. Siamo il Napoli e siamo forti, dobbiamo andare lì a fare la nostra partita. Abbiamo pochi giorni e lo sappiamo, la squadra è dispiaciuta ma convinta dei propri mezzi".



KVARA - "Lui è un giocatore speciale e lo sappiamo tutti. Gli ho dato fiducia e chiesto alcune cose che sta facendo bene. Sono contento anche di altri giocatori. Voglio fare il nome di Mario Rui, è stato uno dei migliori. Poi avevo bisogno di pressing e ho inserito Olivera. Dispiace che di 50 minuti ne abbiamo giocati 24, c'era il rischio di innervosirsi m al squadra si è giocata fino all'ultimo la vittoria".



MODIFICHE - "Noi abbiamo iniziato un percorso e tutte queste partite ci costringono ad allenarci poco. La squadra ha fatto un passo in avanti, serve del tempo, ma non ne abbiamo. Sono contento di quanto fatto finora e i ragazzi hanno dimostrato grande disponibilità sia a livello tattico sia sul resto. Sono ragazzi fantastici che hanno voglia di fare bene".



ORSATO - "Cosa gli ho chiesto alla fine? Mi è dispiaciuto che avendo giocato così poco, anche se vuoi creare qualcosa non ti è possibile. Ci poteva stare qualche minuto in più di recupero".



SEMPRE SUBITO GOL - "Sfortuna? No. E' un dato oggettivo e dobbiamo migliorare. Non va bene che abbiamo sempre preso gol, ma sento parlare di difesa. Non sono i difensori il problema, dobbiamo fare un filtro migliore a centrocampo. L'unico problema è che c'è poco tempo per allenare alcune cose e devi scegliere le priorità. Concediamo qualcosa e ci sta, anche per la voglia di raggiungere il risultato. Aggiusteremo anche questo".



SOLUZIONI NUOVE? - "Devo dare delle certezze alla squadra. Il piano B di solito c'è, ma siamo partiti dal piano A e devo dare certezze. Cambiando modulo gli mettrei solo incertezze. Se cambi modulo cambiano le distanze e i movimenti. Si va avanti su una strada per trovare solidità".