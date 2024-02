Il nuovo allenatore del Napoli Francesco Calzona ha esordito con un pareggio per 1-1 al “Maradona” contro il Barcellona, ad appena 48 ore dal suo arrivo in città per rilevare l’esonerato Walter Mazzarri. Un risultato che soddisfa l’attuale ct della Slovacchia, che ha commentato così la prestazione dei suoi calciatori a Prime Video: "Ho fatto i complimenti alla squadra che ha ritrovato la voglia di lottare. A livello tattico abbiamo fatto passi avanti, abbiamo messo in campo i calciatori provenienti dalla Coppa d'Africa che non erano al meglio, abbiamo concesso cambi di gioco, palle tra le linee e concedere tutto questo ad una squadra di questo livello ti fa rischiare. Nel finale la squadra ha creduto di poter vincere la partita ed è un segnale importante, di solito nei finali c'è il calo ma è ottimo lo spirito".



Sugli aspetti positivi e negativi mostrati dal Napoli: "Ho apprezzato lo spirito della squadra, i calciatori non ci stavano a perdere la partita. Non mi è piaciuto il disordine in campo, in due giorni non si possono fare miracoli e chi è subentrato ha rimesso a posto le cose dando linfa alla squadra. Nella prima mezzora abbiamo sofferto, la squadra ha reagito anche nel disordine e questa cosa è fondamentale. Questa dote di lottare fino alla fine contro una squadra di questa caratura mi rende soddisfatto".



Ai microfoni di Sky Sport, Francesco Calzona ha poi aggiunto una battuta piuttosto incisiva nei confronti di Khvicha Kvaratskhelia, reo di aver abbandonato il campo al momento della sostituzione con un’espressione tutt’altro che felice: "Io in campo tengo i giocatori che fanno bene, non i nomi. Politano ha fatto una partita strepitosa, quindi indipendentemente dal nome chi sta facendo bene resta in campo, chi non fa tanto bene no. Ho tanti grandi attaccanti, Simeone e gli altri hanno fatto molto bene, comunque Kvara è un top player e ci darà una grossa mano".