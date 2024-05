Napoli, Calzona: 'Per De Laurentiis non è un problema senza Europa? Se lo dice lui... Io ho altri problemi'

L'allenatore delFrancesco, ha parlato a DAZN nel pre-partita della sfida contro la Fiorentina."Dobbiamo assolutamente avere più attenzione già a partire dal primo minuto, perché abbiamo questi cali di attenzione... Regaliamo un pochino troppo agli avversari"."De Laurentiis ha detto che non è un problema senza Europa? Se lo dice il presidente... Io non sto a sindacare su quello che dice il presidente, ho altri problemi"."Dobbiamo fare bene, abbiamo due partite a disposizione. Dobbiamo cercare di raccogliere il massimo e fare delle buone prestazioni assolutamente".

"Di Lorenzo ha avuto un attacco di gastroenterite stamattina, per me è un grande dispiacere perché è uno di quei giocatori che vorrei sempre avere per serietà, per qualità tecnica e per qualità umana. Quindi sono molto dispiaciuto. Abbiamo tante assenze però c'è la possibilità per gli altri di avere spazio per cui andiamo avanti".