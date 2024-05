Napoli, Calzona: "Perché avrei dovuto dimettermi? Non è per soldi! Su Di Lorenzo e la contestazione dico che..."

Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Lecce e termina il suo campionato al decimo posto, alle spalle del Torino e fuori da ogni coppa europea. Dalla sala stampa del Maradona ha parlato in conferenza l'allenatore degli azzurri,Ecco le sue parole:– L’uscita dalla Champions ha dato un contraccolpo. La squadra aveva il solo obiettivo di vincere in campionato e dover vincere ogni domenica pesava tantissimo. In base a quello che concediamo abbiamo una media di gol presi altissima. Questo ci ha creato dei problemi, abbiamo concesso qualcosa al Lecce. Questa squadra crea tantissimo ma non basta perché abbiamo sempre preso gol eccetto oggi”.

– “I giocatori non sono scarsi o forti, possono essere adatti o meno. Ho parlato di Lindstrom, che è forte con caratteristiche non tanto adatte a una squadra come il Napoli. Magari cambia squadra e si ritrova. Una questione di adattabilità. Forse noi allenatori non siamo riusciti a farli esprimere al massimo, i nuovi questa situazione l’hanno subita tanto. Ricordo che leggevo polemiche già in ritiro dopo 10 giorni e per un giocatore che deve integrarsi questa è una penalità”.- Ho pensato a cambiare. Non mi fossilizzo sui moduli, cerco di mettere a proprio agio i giocatori. Simeone e Osimhen non sono compatibili, entrambi cercano la profondità. L’unico che potrebbe giocare sotto punta è Raspadori ma giocando così perdi tanta forza. Kvara e Politano sono due esterni offensivi, non centrocampisti. E in questo modo dovrebbero fare anche la fase difensiva. Poi nei centrocampisti Anguissa può stare nei due, mentre Lobotka se gli apri il campo non va bene come se glielo chiudi. Se ci fosse stata la possibilità avrei giocato in altri modi. Non sono riuscito a creare un’attenzione tale nella squadra. Non abbiamo la sensazione del pericolo, che è la cosa peggiore. Facciamo fatica a tornare sotto palla. Anche oggi ci siamo ritrovati con Lobotka che faceva la lotta con tutti".

- “La partita l’abbiamo preparata benissimo, non c’era motivo di andare in ritiro. Il nostro solito albergo è a Pozzuoli e sappiamo la situazione delle scosse e volevamo evitare. Saremmo dovuti andare fuori Napoli, ma siccome questi ragazzi sono professionali abbiamo deciso di trovarci questa mattina. Non vedo una grande differenza di prestazione tra Firenze e oggi”.– “Ero contento della prestazione di Mazzocchi a Firenze, volevo più spinta a destra e Olivera stava facendo bene. Ho pensato alla situazione di Di Lorenzo nel complesso però ho voluto fare il bene della squadra. La partita era ancora in bilico, si poteva vincere, Mazzocchi poteva dare una mano e Di Lorenzo aveva speso tanto”.

– “Quando fai questo mestiere capitano anche le stagioni non positive. Non ne conosco di allenatori a cui non siano capitate. Mi dispiace tanto a me sia accaduto a Napoli, qui ho un affetto normale”.– “I tifosi hanno fatto una protesta pacifica. Nella mia gestione fino a che c’è stata speranza di arrivare nelle coppe ci hanno sostenuto, lo stadio è sempre stato pieno. Negli altri stadi si vedono contestazioni forti. Sono stati civili i tifosi del Napoli”.– “Perché avrei dovuto dimettermi? Un allenatore si dimette per cosa? Posso garantire che la squadra ha provato a fare ciò che dicevo, si allenava benissimo. A Castel Volturno nessuna polemica, solo confronti. Non ho evitato di dimettermi per soldi, questo è certo. E se avessi deciso di dimettermi avrei messo in difficoltà la società, che avrebbe dovuto scegliere un nuovo allenatore. Ci sono stati dei confronti, è vero. Ma succede anche a chi è primo in classifica. Fino a due domeniche fa potevamo conquistare l'Europa League".