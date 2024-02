Napoli, Calzona: 'Sono nel mio mondo, sarà un mix di Spalletti e Sarri. Osimhen è un top mondiale'

Le prime parole di Francesco Calzona da tecnico del Napoli, ad Amazon Prime Video, prima della sfida contro il Barcellona che si giocherà alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. "E' successo tutto in fretta, sono entrato in un frullatore e da ieri sono tornato sul campo. Sono nel mio mondo. Voglio fare la partita, abbiamo i tempi per farlo. Il Barcellona è una squadra forte, andremo in sofferenza e dobbiamo essere squadra".



ISPIRAZIONE SPALLETTI O SARRI - "In quello che cerco di riportare in campo c'è tanto del loro calcio, sarà un mix".



OSIMHEN - "E' tornato dalla Coppa d'Africa, mi aspetto tanto da lui perché è un top player mondiale. Mi ha garantito che sta bene".



DE LAURENTIIS - "Non ho problemi con il presidente, non mi ha chiesto niente di particolare e abbiamo degli obiettivi. E' stato carino con me, sa benissimo come la penso io. Se vuole venire negli spogliatoi, può venire".